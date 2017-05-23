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"هاآرتس": ترامب تعهد لنتنياهو بحفظ أمن إسرائيل
ترامب ونتنياهو

"هاآرتس": ترامب تعهد لنتنياهو بحفظ أمن إسرائيل

2017-05-23 19:53:02

قالت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعهد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة، تعهد ترامب لبنيامين نتنياهو، أن تعمل الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي على سائر الجيوش بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن التعهدات الأمريكية جاءت بعد المخاوف الإسرائيلية من الصفقة العسكرية الضخمة التي أبرمتها السعودية مع الولايات المتحدة خلال زيارة ترامب الأخيرة للرياض.

وأصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إن ترامب أكد على الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل، وبحث مع تل أبيب الجهود الأمريكية اللازمة لتطوير القوة العسكرية الخاصة بحليفتها بالمنطقة في مواجهة الجانب الإيراني.

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