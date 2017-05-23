أنهى الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، جولته لمحافظة دمياط والتى افتتح خلالها عددا من المشروعات القومية والخدمية بمدينة دمياط، وافتتاحه عددا من المشروعات بالمحافظات عن طريق الفيديو كونفرانس.

واستمع الرئيس “السيسى”، خلال جولته داخل مدينة الأثاث، إلى شرح كامل حول دور المدينة فى صناعة الأثاث، ووحدات تطوير المنتجات المصرية، ومراكز الأبحاث والدراسات والتصميمات الجديدة داخل المدينة.

وعرض العاملون بالمدينة شرحا تفصيليا لما يتم إنتاجه داخل المدينة، وأحدث المعدات التى يتم استخدامها فى تصاميم الأثاث فى مصر.