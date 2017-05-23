كشفت أحدث الدراسات التسويقية عن إهتمام أكثر من 60% من العملاء بقراءة الرسائل الإعلانية علي الهواتف الذكية، وتلقى 33% من مستخدمى الهواتف المحمولة رسائل إعلانية بصفة يومية، فى حين أن 29٪ يتلقون من 3 إلى 6 رسائل أسبوعيا، و38٪ يستقبلون رسالتان أسبوعيا على هواتفهم، مما يوضح إهتمام الشركات المعلنة بالتواصل المباشر مع المستهدفين من الحملات الإعلانية وأيضا إيمانهم بتأثير التسويق الإعلانى.

هذا ما أكده يهاب مصطفى الرئيس التنفيذى لأستراتيجيات شركة “Alkan CIT ” الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال المؤتمر الصحفي، مشيرا إلى أن التسويق الرقمى أصبح يحتل مرتبة متقدمة فى مبيعات الشركات والقطاعات التجارية، لمواكبة المتغيرات العالمية ونقل الخبرات التقنية العالمية للسوق المصرى، بجانب مردودها القوى لزيادة المبيعات.

وأشار مصطفي إلى تزايد إعتماد العديد من المواطنين على التسوق الإلكتروني، وهو ما يتوافق مع وعى وإدارك المستهلك المصرى نظراً للتطور الملحوظ فى إستخدامات الهواتف الذكية. ومن أكثر القطاعات إعتماداً على التسويق الرقمي، العقارات، وتجار التجزئة والبنوك وغيرها.

وقد كشفت أحدث الدراسات أن الحلول التسويقية عبر الهواتف المحمولة تحوز على ثقة أكثر من 50٪ من العملاء فى الرسائل القصيرة التى يتلقونها عبر هواتفهم المحمولة، وأكثر من 60% منهم يعتبرونها ملائمة بشكل كبير لإحتياجاتهم ومتطلباتهم الشخصية.

وأوضحت الدراسة التى أجرتها شركة ڤيكتوري لينك المتخصصة في مجال الحلول الرقمية والتسويق الإلكتروني والإعلان عبر الهواتف المحمولة، بالتعاون مع مؤسسة “YouGov” الشركة الرائدة عالمياً في مجال أبحاث السوق، مدى زيادة معدلات نمو مبيعات الشركات إعتماداً على الرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة، وهو ما دفع ڤيكتوري لينك لجمع خدمات التسويق عبر الهواتف المحمولة المتاحة في السوق المصري إلى إطلاق أول شركة مصرية تحت إسم “VLBuzz” وتعد خطوة هامة لدعم ومساعدة القطاعات المختلفة فى الوصول إلى عملائهم.

وأشارت الدراسة إلى أن حوالي 40٪ ممن تلقوا إعلانات عبر هواتفهم المحمولة، كان قرارهم شراء منتجات من خلالها.

وتباينت أراء المواطنين حول القطاعات التى يرغبون فى تلقى رسائل إعلانية عنها، حيث إهتم 53% منهم بقطاع التجزئة، وصوت 44% لقطاع العقارات والإستثمارات، وللترفيه بنسبة 34٪، و29% للسلع الإستهلاكية ، وقطاع الجمال والصحة 29٪، ونسبة مماثلة أيضا لقطاع الرياضة واللياقة البدنية، و4% لإهتمامات أخرى.



وأكدت المهندسة إنجى الصبان الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة لشركة ڤيكتوري لينك، أن شركة VL Buzz أتت تتويجاً للشراكة الناجحة مع القطاع الخاص فى مصر، وتعزيز خدمات القيمة المضافة فى السوق المصرى، وزيادة إعتماد القطاع التجارى فى تسويق منتجاته على الرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة.

مشيرة إلى أن المستهلك المصرى لدية وعى كبير فى إستخدام التكنولوجيا الحديثة فى التسوق، خاصة مع التطور الملحوظ فى إستخدام الهواتف المحمولة التى أصبحت جزء لا يتجزأ من حياة العملاء اليومية، قائلة: “نهدف إلى توفير حلول تسويقية جادة لعملاء الشركات عبر 30,000,000 رسالة قصيرة عن طريق خدمات الرسائل التسويقية المختلفة كمتوسط شهرى لزيادة نسب المبيعات والمساهمة فى تطور السوق المصرى”.

وقال يوسف نجيب مدير قسم المبيعات بشركة ڤيكتوري لينك، لقد بدأت شركة ڤيكتوري لينك تقديم خدماتها فى عالم التسويق الرقمى بالرسائل القصيرة التفاعلية على الهواتف المحمولة ثم توسعت إلى تقديم خدماتها إلى العديد من الشركات المصرية والتى تضمنت خدمة الرسائل الإعلانية الموجهة (Mobile Ads) وخدمة الرسائل المستندة إلى الموقع الجغرافى (Location Based Advertisement) والتى تستهدف عملاء داخل منطقة جغرافية معينة لزيادة الفعالية والقدرة على جذب العملاء إستنادا إلى موقعهم في الوقت الفعلي.

وأضاف يوسف “زاد فى الوقت الحالى إعتماد الشركات على خدمات الرسائل الإعلانية على الهواتف المحمولة خلال الأربع سنوات الماضية حيث نجحت ڤيكتوري لينك فى زيادة عدد عملائها من 69 الى ما يقرب من 550 شركة يغطون 24 قطاع مختلف”

وأكد يوسف ان أكثر محتوى رسائل مرغوبة من المواطنين هو العروض والخصومات حيث بلغت النسبة أكثر من 45%، بينما الرسائل الخاصة بالنقاط المضافة إستحوذت على إهتمام 12%، فى حين تشاركت الرغبة فى معرفة العروض المجمعة وخاصية إسترجاع النقود على 7%، و16% لراغبى إستقبال العروض الخاصة بالوحدات الإضافية.