وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى روما لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس، حيث من المقرر أن يلتقي ترامب البابا غدا الاربعاء بالفاتيكان.

وأفادت شبكة “ايه بي سي” نيوز الأمريكية، أن طائرة “اير فورس وان” وصلت روما قادمة من تل ابيب مساء اليوم.واصفة الاجتماع بين ترامب والبابا بانه “مثير للجدل، بحسب الشبكة “.

وكان فرانسيس قد انتقد تعهد حملة ترامب ببناء جدار على الحدود المكسيكية وإعلانه أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تترك المهاجرين المسلمين واللاجئين.

وكان ترامب قد زار خلال رحلته الأولى للخارج السعودية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية .