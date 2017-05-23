قال سالم فتحي، مدير مبيعات إحدى شركات أعلاف الدواجن إن أعلاف الدواجن زاد بعد التعويم بنسبة 70%، ليصل في شهر يناير الماضي 6720 جنيها، وبدأ بالاستقرار في شهر ابريل حتى ساعة إعداد هذا التقرير بمبلغ 6620 جنيها.

واستبعد خلال حديثه مع “محيط”، أن تكون الأعلاف هي السبب في الفترة الحالية على زيادة اسعار الدواجن بشكل يومي، مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو قيام المزارع بإعدام الأمهات نتيجة انتشار فيرس عمل على قلة اعداد الكتاكيت فاضطر أصحاب المزارع تعويض تلك الخسائر برفع سعر الكتاكيت إلى 13 جنيها لتكون هناك دورة دواجن مرتفعة السعر.

وتابع: ” أن ما يباع في السوق حاليًا دورة الكتاكيت ذو 13 جنيهًا، لذلك الأسعار مرتفعة”.

وقال: إن بعد انتهاء تلك الدورة ستعود أسعار الدواجن إلى سعرها الطبيعي خاصة وأن سعر الكتكوت الآن يتراوح ما بين 8 : 9 جنيهات.

وأشار إلى أن بعض التجار في مجال الأمصال والأعلاف قاموا بتخزين كميات كبيرة من الخامات بعد قرار البنك المركزي في نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف، مؤكدا أن الشركات المصنعة الأعلاف اضطرت شراء مستلزمات الأعلاف بـسعار مرتفعة من هؤلاء التجار”.