صرح المتحدث باسم الرئيس الفلبينى، بأن الرئيس أعلن فرض الأحكام العرفية فى جنوب البلاد لمدة 60 يوما.

وأضاف المتحدث بحسب شبكة “ايه بي سي” نيوز الأمريكية أن فرض الاحكام العرفية يهدف للتعامل مع هجوم المتطرفين.

الجدير بالذكر أن الجيش الفلبيني أعلن الأربعاء الماضي، أن 149 مسلحًا من جماعة “أبو سياف” قتلوا خلال عمليات عسكرية للقوات الحكومية جنوبي البلاد، منذ مطلع العام الجاري.

وقال الجنرال كارليتو غالفيز، قائد قيادة مينداناو الغربية (جنوب)، في بيان له، أن هؤلاء المسلحين قتلوا في إقليم سولو الجنوبي والمقاطعات المجاورة.

وأوضح أن خمسين مسلحاً من “أبو سياف” سلموا أنفسهم إلى القوات الأمنية، منذ مطلع يناير الماضي، بينما تم إلقاء القبض على 18 آخرين، والاستيلاء على 70 سلاحا ناريا .

بدوره، قال جو آن بيتينجلاي، المتحدث باسم قيادة مينداناو الغربية، إن إثنين من المسلحين قتلا في اشتباكات مع القوات الحكومية في تلة باتيكول بسولو (جنوب) ليلة أمس.

وتتبنى جماعة “أبو سياف”، التي أسسها منشقون عن “الجبهة الوطنية لتحرير مورو” المتمردة، العمل المسلح منذ 1991، لإقامة ما تسميها “دولة إسلامية مستقلة” في مناطق مينداناو الغربية، وسولو (جنوب).

وأدرجت كل من الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية الجماعة على قائمة الإرهاب؛ لمسؤوليتها عن عمليات تفجير وخطف وذبح.