وافق محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، على قيام مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وبالتنسيق والتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني بإجراء مسح شامل للكشف عن فيروس “سي” للمرضى والمواطنين بالقرى والمراكز على مستوى المحافظة بالمجان.

وقال المحافظ - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إن الفحص سيشمل المواطنين الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 18 عاما ولم يسبق لهم العلاج أو التحليل على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المسح يأتي في إطار التعاون مع وزارة الصحة وتطبيقا لما جاء من تعليمات اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

وأكد المحافظ أن تنظيم مثل هذه الحملات المجانية يستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين ويتيح الفرصة للاطمئنان على أنفسهم وكذا سرعة التجاوب والتعامل مع المرض حين يكتشف أحدهم إصابته وتلقى العلاج اللازم.

ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية والقانونية للبدء في التنفيذ في جميع مراكز المحافظة، مؤكدا أهمية أن تحقق الحملة أهدافها حرصا على صحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة، مشيدا بجهود قطاع الصحة بالدقهلية والقائمين عليه ومؤسسات المجتمع المدني لما يقدمونه من خدمات لمواطني المحافظة.