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رئيس اتحاد المربين لـ"محيط": أسعار الدواجن ستنخفض بعد الأسبوع الأول من رمضان
مزارع الدواجن

رئيس اتحاد المربين لـ"محيط": أسعار الدواجن ستنخفض بعد الأسبوع الأول من رمضان

2017-05-23 19:40:08
كتبت: أنديانا خالد

قال الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد مربي الدواجن، إن أسعار الدواجن ستشهد زيادة في الأسعار مع بداية شهر رمضان، ثم تعود إلى انخفاض بعد انتهاء الأسبوع الأول من رمضان، مشيرًا إلى أن هناك من يدعون بأن أصحاب المزارع السبب في ارتفاع اسعار الدواجن في مصر، الأمر الذي يعد افتراء عليهم خاصة وأنهم أكثر طبقة يتحملون فوق طاقتهم من خسائر وارتفاع الأسعار.

وأضاف فى تصريحات لـ”محيط” إن السبب في ارتفاع أسعار الدواجن، يرجع إلى عده عوامل أهمها ارتفاع سعر الأمصال إلى 300%، ما أدى إلى زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن الطلب على الدواجن لا يتوقف، خاصة بعد ارتفاع أسعار الأسماك واللحوم.

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