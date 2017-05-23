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تشكيلة الزمالك لمواجهة "أهلي طرابلس"
تدريبات الزمالك

تشكيلة الزمالك لمواجهة "أهلي طرابلس"

2017-05-23 19:25:55


أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، تشكيل الفريق لمواجهة فريق أهلي طرابلس بطل ليبيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال الأفريقي، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء.

وجاء تشكيل الفريق: حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر – محمود الونش- أحمد فتوح – أسامة إبراهيم

خط الوسط: طارق حامد – معروف يوسف- شيكابالا – محمد إبراهيم- أحمد رفعت.

خط الهجوم: باسم مرسي

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