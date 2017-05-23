أحرج الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، خلال افتتاح عدد من المشروعات الخدمية الكبرى بمحافظة دمياط، بسبب تأخر مشروع نقل مدابغ سور مجرى العيون من منطقة مصر القديمة، إلى مدينة الجلود بمنطقة الروبيكي بمدينة بدر.

ووجه السيسي انتقادًا شديدًا لقابيل: “بقالكم سنتين بتوعدوني هتنقلوا الناس من مجرى العيون للروبيكي ولحد دلوقتي مفيش حاجة إتحققت.. إنتوا عندكو مشكلة؟”، ليرد قابيل: “فعلًا عندنا مشكلة يا فندم”.

وطالب الرئيس السيسي وزير الصناعة بإنهاء مشكلة صناعات سور مجري العيون خلال شهر أغسطس المقبل، لافتًا إلى أن الدولة ستتحمل 70 مليونا هي تكلفة نقل المدابغ من سور مجرى العيون إلى الروبيكي.