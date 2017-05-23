بالفيديو.. الجندى: لو صمت عمرك كله لا يكفي يوم فطرته في رمضان

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن رمضان شهر خير وله فضيلة كبرى عند الله عز وجل.

وتابع الجندي، فى حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على قناة “dmc”، اليوم الثلاثاء: “من أفطر يوم واحد من رمضان لو قعد يصوم حياته كلها لم يحزيه الشهر”.