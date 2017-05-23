انفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أبو المعاطي مصطفى، عضو مجلس النواب، بعدما طالبه الأخير بضرورة إرجاء ومراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي لا سيما فيما يختص بأسعار الوقود، ومطالبته السيسي برفع الحد الأدنى للأجور.

وعلق السيسي منفعلا بشكل حاد، قائلًا: “أنت مين.. أنت دارس الموضوع اللى بتتكلم فيه ده.. أنت فاكرني لما تيجي تقول الكلام ده في موضوع عام زي كده.. انت عاوز دولة تقوم ولا عايزها تبقى ميتة.. ادرسوا الموضوع كويس واعرفوا البلد فيها إيه”.

واستطرد السيسي: “بتقولي توفير 3 آلاف جنيه كحد أدنى للأجور إزاي بعد كام سنة.. كنت ممكن أسكت وأقول طيب لكن لا مينفعش”، مشددًا على أنه مسئول أمام الشعب المصري على النهوض باقتصاد الدولة حتى يصبح لها قيمة بين الدول المتقدمة.

وتابع خلال افتتاح عدد من المشروعات الخدمية الكبرى بمحافظة دمياط: أن مصر تأخرت كثيرًا في قرارات الإصلاح الاقتصادي ولا يمكن التراجع عن تلك الإجراءات الضرورية.