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«شئون الأحزاب» تؤجل قرارها بشأن المصريين الأحرار لـ15 يونيو
احمد سعيد رئيس المصريين الاحرار

«شئون الأحزاب» تؤجل قرارها بشأن المصريين الأحرار لـ15 يونيو

2017-05-23 19:21:21

 
أجلت  لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجي للمرة الثانية قرارها بشأن حسم أزمة حزب المصريين الأحرار إلى اجتماعها المقبل في 15 يونيو.

وأكد المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام للجنة شئون الأحزاب السياسية أن اللجنة مازالت تدرس وتبحث ملف الحزب على أن تتخذ قرارها في منتصف يونيو المقبل

وأوضح أن اجتماع اللجنة اليوم لم يسفر عن أي قرارات بشأن طلبات الأحزاب المختلفة التي تنظرها اللجنة.

وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عقدت اجتماعا الخميس الماضي، لمناقشة أزمة حزب المصريين الأحرار.

يذكر أن مجلس أمناء المصريين الأحرار، نظم انتخابات الهيئة العليا للحزب لاختيار رئيس وأمين عام و50 عضوا على مقاعد الهيئة العليا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب المصريين الأحرار فوز الدكتور محمود العلايلي برئاسة الحزب بالتزكية، وأحمد سامر أمينا عاما بالتزكية أيضا.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات القانونية التي يتخذها مجلس أمناء الحزب، لإثبات أنها الكيان الوحيد الممثل لحزب المصريين.

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