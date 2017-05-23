فاز النادي الأهلي على فريق القطن الكاميروني بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بالكاميرون.

سجل هدفي القلعة الحمراء كلا من جونيو أجاي في الدقيقة 12 ومؤمن سليمان في الدقيقة 14 من الشوط الأول.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط يتصدر بهما مجموعته قبل أن يلعب الوداد مع نظيره زناكو الزامبي.

جدير بالذكر أن الأهلي تعادل في الجولة الأولى مع زناكو بالقاهرة واكتفي بحصد نقطة واحدة.