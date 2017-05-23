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بأمر المحافظ.. 40 منفذا للسلع الغذائية بمدن وقرى الغربية
محافظ الغربية الجديد احمد ضيف صقر

بأمر المحافظ.. 40 منفذا للسلع الغذائية بمدن وقرى الغربية

2017-05-23 18:56:39
خاص: محيط


أعلن محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، أنه تم فتح أكثر من 40 منفذا للسلع الغذائية على مستوى قرى ومدن المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ، اليوم الثلاثاء معرضا للسلع الغذائية بمدينة المحلة الكبرى، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بنسب تتراوح ما بين 25% و30% وسط حضور كثيف من المواطنين الذين توافدوا على المعرض لشراء احتياجاتهم من السلع التموينية والاستهلاكية، موضحا أن هناك سيارات سوف تجوب المناطق النائية لببيع السلع بأسعار مخفضة.
رافق المحافظ خلال الافتتاح رئيس مركز ومدينة المحلة تامر أبوالنجا ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

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