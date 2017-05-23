جريزمان: مستعد لترك أتلتيكو مدريد من أجل حصد الألقاب2017-05-23 18:47:26
أكد الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، أن اللعب جيدا وتسجيل الأهداف ليس كافيا وأنه يريد حصد ألقاب، مبديا استعداده للرحيل عن النادي الإسباني.
وقال اللاعب - في تصريح صحفي - “لقد وصلت لمستوى لم يعد يكفي معه اللعب جيدا أو التسجيل فحسب انتهت هذه المرحلة، أود الفوز بألقاب، ولذلك سوف أقرر مستقبلي”.
وأشار اللاعب إلى أن أتلتيكو حقق هدفه هذا الموسم باحتلال المركز الثالث في الدوري الإسباني،:”إذا تعين علي ترك الفريق، سأفعل ذلك دون مشكلة”.
وأكد اللاعب الفرنسي أنه :”مع أتلتيكو وصلنا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كنا قريبين (من اللقب)”.
وعن وجهته المقبلة، قال اللاعب “قد تكون إنجلترا، فهو الدوري الأشهر حاليا”، مشيرا أيضا إلى إمكانية انتقاله إلى ألمانيا أو الصين أو الولايات المتحدة.
وتأتي تصريحات اللاعب الدولي بعد يوم من تأكيده في مقابلة للتليفزيون الفرنسي “بمقياس من عشر درجات فإن فرص رحيلي لمانشستر يونايتد (الإنجليزي) هي 6 على 10”.
وخلال اليومين الأخيرين، غير اللاعب موقفه مقارنة بالأسابيع الماضية، حينما أكد أنه سعيد ببقائه في “الروخيبلانكوس”.
وقد يغادر جريزمان، الذي يتضمن عقده الممتد مع الأتليتي شرطا جزائيا بقيمة 100 مليون يورو، في وقت ينتظر فيه النادي موقف محكمة التحكيم الرياضي بخصوص منع الفريق من إبرام صفقات حتى الموسم المقبل.
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