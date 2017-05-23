وافقت البورصة المصرية على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر للبنك التجاري الدولي – مصر من 11.53 مليار جنيه إلى 11.62 مليار جنيه، عبر نظام الإثابة والتحفيز.

وتبلغ الزيادة نحو 79.35 مليون جنيه موزعة على 7.93 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات، ويتم تسديدها نقداً من خلال المستفيدين المكتتبين بناءً على شهادة الإيداع البنكية في ضوء نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين التنفيذيين.

وقالت البورصة إن ذلك يعد الإصدار 23 ضمن خطة البنك المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية في يونيو 2006.

ولن يتم تحريك الحدود السعرية على أسهم البنك بأثر الزيادة النقدية المخصصة لنظام الإثابة والتحفيز والتي تمثل تقريباً 0.69% قريباً من قيمة رأس المال.

وسيتم إدراج أسهم البنك بعد الزيادة على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم غدٍ الأربعاء.

وارتفعت أرباح البنك 35% خلال الربع الأول من العام الحالي، محققاً صافي أرباح بلغت 1.75 مليار جنيه، مقابل 1.29 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2016.