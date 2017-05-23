زار محافظ المنيا عصام البديوي، اليوم الثلاثاء، دير السيدة العذراء الواقع بجبل الطير بمركز سمالوط، حيث التقى بأسقف سمالوط الأنبا بفنوتيوس، والقائم بأعمال رئيس مدينة سمالوط اللواء ناصر فتحي.

وقدم المحافظ التهنئة بمناسبة بدء موسم الاحتفالات برحلة العائلة المقدسة، معربا عن أمنياته بأن يعم الخير والنماء على ربوع مصر، لافتا إلى أهمية وقيمة المكان الذي يعد مقصدا دينيا وسياحيا.

من جانبه، أشاد أسقف سمالوط الأنبا بفنوتيوس بالجهود التي قامت بها المحافظة في الفترة الأخيرة لتطوير المنطقة المحيطة بالدير وأعمال رصف الطريق والإضاءة وتوصيل المياه.

ومن ناحية أخرى، كانت مديرية التموين قد وفرت 10 آلاف رغيف خبز مدعم يوميا طوال مدة الاحتفال بمولد السيدة العذراء، وتحمل صندوق الخدمات بالمحافظة فرق التكلفة، كما وفرت سيارات متنقلة، وقوافل تموينية بصفة يومية، تحوي فراخ ولحوم وأرز وزيت.

وأنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط أعمال توصيل خط المياه الجديد الناقل للمياه لمنطقة جبل الطير بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا؛ وذلك لإنهاء مشكلة ضعف المياه بالمنطقة، كما قامت برصف وازدواج طريق الدير بمعرفة وحدة الرصف حرصا على تحقيق السيولة المرورية للمارة من المواطنين والمركبات.