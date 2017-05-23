

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن المحامى خالد علي وصل، منذ قليل، إلى قسم شرطة الدقي تنفيذًا لقرار النيابة العامة بحجزه 24 ساعة لحين عرضه على مصلحة “الداخل الجنائية” واستكمال عرضه غدًا على النيابة مرة أخرى.

كانت نيابة الدقي برئاسة المستشار أحمد ثروت، قررت حجز المحامي خالد علي، في البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري منذ يناير ٢٠١٧ بشأن «الإشارة المسيئة» المنسوبة إليه يوم صدور حكم تيران وصنافير، لجلسة غد ولحين عرضه على النيابة مرة أخرى.

وكان حزب العيش والحرية، كتب عبر صفحته على “فيس بوك” أن استدعاء النيابة يأتي بتصاعد الحملة ضد أعضاء حزب العيش والحرية، وكل المحسوبين على ثورة يناير، وما وصفها بـ”الهجمة المسعورة” التي استهدفت عددًا من أعضاء الحزب وشباب الأحزاب والقوى الديمقراطية.

يذكر أن المحامي سمير صبري، تقدم ببلاغ ضد المحامي خالد علي، يفيد أنه أسس حزبًا سياسيًا دون أن يحصل على موافقة حتى الآن، وأصدر نشرات ونظم فعاليات رغم عدم الموافقة رسميًّا على إشهار الحزب.