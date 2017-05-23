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مسئولون أمريكيون يكشفون اسم منفذ هجوم مانشستر
الشرطة البريطانية

مسئولون أمريكيون يكشفون اسم منفذ هجوم مانشستر

2017-05-23 18:39:29

كشف مسئولون أمريكيون، أن منفذ هجوم مانشستر الذي أودى بحياة 22 شخصا وأصاب العشرات هو سلمان عبدي، حسب ما نقلوا عن مسئولين بريطانيين.

وقالت “سكاي نيوز” نقلا عن قائد شرطة مانشستر، إيان هوبكينز، في مؤتمر صحفي، “نعتقد أن الهجوم نفذه رجل واحد”، مضيفا “نعطي الأولوية لمعرفة ما إذا كان تصرف بمفرده أم ضمن شبكة”.

وتابع: “يمكنني أن أؤكد أن المهاجم لقي حتفه في قاعة مانشستر أرينا للاحتفالات. نعتقد أن المهاجم كان يحمل عبوة ناسفة فجرها ليتسبب في هذا العمل الوحشي”.

وأعلن ارتفاع عدد القتلى إلى 22، بينهم أطفال، جراء التفجير الذي وقع بينما كان الحضور وغالبيته من المراهقين يغادرون القاعة التي يمكن أن تضم حتى 20 ألف شخص، وكانت المغنية الأمريكية أريانا غراندي أدت للتو حفلها فيه.

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