قال مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بمحافظة قنا علي محمود جابر، اليوم الثلاثاء، إنه تم ضخ ٤ آلاف و٩٠٠ طن من المواد البترولية بمختلف أنواعها بالمستودع الرئيسي ومحطات الوقود على مستوى المحافظة ووصول ٣٠٥ أطنان من الغاز الصب المخصص لتعبئة أسطوانات البوتاجاز لمصنع التعبئة بمدينة قفط.

وأوضح جابر - في بيان - أنه تم ضخ٣٠٠٠ طن من السولار و١٢٠٠ طنا من بنزين 80 و٧٠٠ طنا من بنزين 92 ووصول ٣٠٥ أطنان من الغاز الصب المخصص لتعبئة أسطوانات البوتاجاز لمصنع التعبئة بمدينة قفط، وطرح ٢٦ ألفا و٦٢٤ أسطوانة بوتاجاز منزلي و ٨١٧ أسطوانة بوتاجاز تجاري بمختلف المستودعات على مستوى المحافظة.