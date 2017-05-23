قدرت موازنة 2017 / 2018 دعم نقل الركاب بنحو 761ر1مليار جنيه بزيادة قدرها ١١٩ مليون جنيه عن موازنة ٢٠١٦ /٢٠١٧ البالغة نحو 642ر1 مليار جنيه، حيث أن الدعم الممنوح لهيئتي نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب العجز الجاري المحقق بكل منهما والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية .

وأوضحت وزارة المالية ، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018 اليوم، أن الدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومتـرو الأنفـاق يمثل ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة الاشتراك التجـاري والقيمة المخفضة المحصلة من طلاب المدارس والجامعات بما فيها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة لدعم الخدمات العامة لجميع فئات الشعب وعلى وجه الخصوص طلاب العلم.

ويبلغ هذا الدعم بمشروع الموازنة نحو ٢٧٥ مليون جنيه (200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لـسكك حديد مصر، 75 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفـاق القاهرة) .

وتبلغ تقديرات دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات بمشروع الموازنة الجديدة نحو مليار جنيه، وذلك لمواجهة خسائر هيئة سكك حديد مصر الناتجة عن تشغيل هذه الخطوط بكافة المحافظات في إطار إصـلاح الخلل في الهيكل التمويلي للهيئة نتيجة تشغيل خطـوط خاسرة تحقق إيرادات تقل كثيرا عن التكلفة الحقيقية، ولذا تقرر أن تسهم الخزانة العامة في تحمل الفرق بين التكلفة الفعلية وبين الإيرادات المحققة.

وأشارت إلى أن الاعتمادات المدرجة لصندوق مركبات النقل السريع قدرت بنحـو ١٢٢ مليون جنيه بمشروع الموازنة، وهو يمثل مـا تتحمله الدولة في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم ٤٧٠ لـسنة ٢٠٠٩ بإنشاء صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع، حيث يقوم الـصندوق بـإحلال سيارات التاكسي القديمة بسيارات أخرى جديدة،وقرار رئيس مجلس الـوزراء رقم ٣١٨٤ لسنة ٢٠١٠ .

وقد بلغ عدد السيارات التي تم إحلالها منذ بداية المشروع في أبريل ٢٠٠٩ حتى فبراير ٢٠١٧ نحو ٤٥٠٠ سيارة وبلغت قيمة الأعباء المالية التي تحملتهـا وزارة المالية خلال هذه الفترة 669ر1 مليار جنيه متمثلة في مقابل تخريد السيارات القديمة وقيمة الضريبة على القيمة المضافة والإعفاء الجمركي بالإضافة إلى مقابل الإعلان الذي تحملته الخزانة العامة للتخفيف عـن مـالكي الـسيارات القديمة خاصة في المرحلة الأولى والثانية .