اتحاد التمويل متناهي الصغر: الصعيد يحتاج إلى 18.5مليار جنيه تمويلات للمشروعات2017-05-23 18:21:28
قالت الدكتورة منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر إن محافظات الصعيد تحتاج إلى نحو 5ر18 مليار جنيه لتمويل المشروعات البسيطة ومتناهية الصغر، وهناك أكثر من 6 ملايين مواطن ينتظرون لتلك التمويلات للبدء في تنفيذ مشروعاتهم بنسبة 5ر63 في المائة من إجمالي الفئات المستهدفة من هذه النوعية من التمويل على مستوى الجمهورية.
وأضافت في تصريحات اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الذي عقده محافظ البنك المركزي طارق عامر للإعلان عن مبادرة جديدة لتحفيز التمويل متناهي الصغر أن الفئات المستهدفة في مصر للتمويلات متناهية الصغر تبلغ حاليا نحو 10 ملايين عميل بإجمالي قيمة تصل إلى 30 مليار جنيه، فيما يصل عدد المستفيدين الحاليين إلى مليوني مستفيد بقيمة بلغت 5ر4 مليار جنيه.
وأوضحت أن الدراسات تشير إلى أن محافظات القاهرة والوجه البحري تحتاج إلى نحو 1ر10 مليار جنيه لعدد 4ر3 مليون مستفيد بنسبة 33 في المائة ومحافظات القناة والمحافظات الحدودية إلى 65ر1 مليار جنيه لعدد 550 ألف مستفيد بنسبة 5ر3 في المائة من الجهات المستهدفة لتمويلات المشروعات متناهية الصغر.
وأشارت إلى أن المرأة المعيلة والتي تعول نحو 30 في المائة من الأسر الأشد فقرا من أهم الفئات المستهدفة، لافتة إلى أن التمويل متناهي الصغر تركز في المناطق الريفية بنسبة 3ر74 في المائة مقابل 7ر25 في المناطق الحضرية ومثل النشاط الزراعي نسبة 13 في المائة.
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