فتح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ملف أكبر قضية فساد في تاريخ المملكة داخل قلاع هيئة الزكاة والدخل بمكة المكرمة.

وأمر الجدعان، بتشكيل لجنة تحقيق في ملف قضية الزكاة والدخل لإحدى الشركات، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لموقع “عاجل” السعودي.

وأكدت المصادر، أن اللجنة المشكلة بأمر الوزير، تتكون من عدة جهات تضمّ عددًا من مسئولي الوزارة وآخرين من هيئة الزكاة والدخل، ومحاسبين ماليين وقانونيين ذوي مراتب عالية، وموظفين من ديوان المراقبة العامّة، يتولون جميعهم تدقيق الملف الزكوي لشركة (أ. ق.) ورفع النتائج النهائية.

وبيّنت المصادر، أن لجنة التحقيق ستزور فرع هيئة الزكاة والدخل بمكة اليوم الثلاثاء، حيث خصص اليوم الأول للاستماع لأقوال أعضاء لجنة الربط المالي الأولى، وتستدعي أعضاء اللجنة الثانية في اليوم الذي يليه.

وكانت وسائل الإعلام السعودية نشرت مستندات ووثائق، تكشف قضية فساد كبرى، شهدها فرع هيئة الزكاة والدخل بمكة المكرمة، بعدما استغلّ أحد قيادي الفرع سلطاته في التدخل لصالح إحدى الشركات والعمل على تخفيض قيمة الزكاة المفروضة عليها، وتسبب في إضاعة ملايين الريـالات على الدولة.