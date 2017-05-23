

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حجر الأساس لمشروع إقامة المرحلة الأولى من مدينة الأثاث بدمياط.

وتعود أهمية إقامة هذه المدينة الأثاث بدمياط إلى توافر مقومات النجاح كالموقع الإستراتيجى لمصر والذي يؤهلها للاستحواذ على نصيب أكبر من سوق الصادرات العالمية مثل أوروبا والخليج لسد الفجوة الكبيرة في الميزان التجارى، متوقعًا أن يصل حجم السوق المحلي من الأثاث إلى 1.7 مليار دولار عام 2020 مقارنة بمليار و56 مليون عام 2015.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية الكبرى بمحافظة دمياط.