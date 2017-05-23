 Moheet on google
الثلاثاء 23 مايو 2017 06:47 مساءً
روابط سريعة
السيسي يضع حجر أساس المرحلة الأولى لمدينة الأثاث بدمياط
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يضع حجر أساس المرحلة الأولى لمدينة الأثاث بدمياط

2017-05-23 18:15:15

 
وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حجر الأساس لمشروع إقامة المرحلة الأولى من مدينة الأثاث بدمياط.

وتعود أهمية إقامة هذه المدينة الأثاث بدمياط إلى توافر مقومات النجاح كالموقع الإستراتيجى لمصر والذي يؤهلها للاستحواذ على نصيب أكبر من سوق الصادرات العالمية مثل أوروبا والخليج لسد الفجوة الكبيرة في الميزان التجارى، متوقعًا أن يصل حجم السوق المحلي من الأثاث إلى 1.7 مليار دولار عام 2020 مقارنة بمليار و56 مليون عام 2015.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية الكبرى بمحافظة دمياط.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3