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العاهل الأردني يدين الاعتداء الإرهابي بمانشستر
الملك عبد الله الثاني

العاهل الأردني يدين الاعتداء الإرهابي بمانشستر

2017-05-23 18:15:50

أدان العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، ملك الأردن، بشدة الاعتداء الإرهابى الذى وقع بمدينة “مانشستر” والذى أودى بحياة أكثر من 20 شخصا وخلف عشرات الجرحى، داعيا إلى الوقوف متحدين ضد تلك الجرائم البشعة.

وكتب العاهل الأردنى عبد الله بن الحسين ملك الأردن، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة قائلاً: “علينا جميعا أن نقف متحدين للقضاء على الخوارج الذين يهددون قيمنا الإنسانية، والذين ارتكبوا هذه الجرائم الإرهابية البشعة في مدينة مانشستر”.

الملك عبد الله الثاني

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