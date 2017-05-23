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شاهد.. نانسي عجرم تلعب الرياضة على أغنيتها الجديدة
نانسي عجرم

شاهد.. نانسي عجرم تلعب الرياضة على أغنيتها الجديدة

2017-05-23 18:13:25

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم محبيها بمقطع فيديو ظهرت فيه تقوم ببعض التمارين الرياضية، على أغنية «قلبي بيسأل عيني» من أحدث ألبوماتها «حاسة بيك».

فانز نانسي تفاعلوا مع الفيديو بتعيقات تغزلوا فيها بقوام الفنانة المثالي، في الوقت الذي هنأها فيه الكثيرون منهم على نجاح ألبومها الجديد، معربين عن إعجابهم بأغنية «قلبي بيسأل عيني».

يُذكر أن نانسي عجرم حازت على جائزة أفضل مطربة لبنانية لعام 2016 في حفل توزيع الموريكس دور السنوي، كما أنها طرحت بالتزامن مع ألبومها الجديد «حاسة بيك»، والذي يضم14 أغنية، فيديو كليب لأغنية «حاسة بيك»، والذي صورته تحت إدارة المخرجة ليلى كنعان.



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