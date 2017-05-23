أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن هناك مفاجأت في قائمته الانتخابية، مشيرا إلي أن القائمة سيتواجد بها الدكتور أشرف صبحي وعمرو الجنايني والدكتور مدحت العدل.

وأوضح مرتضى منصور - في تصريحاته اليوم الثلاثاء لموقع الزمالك - أنه يتم التحضير لعمل أكبر صالة جمباز في الشرق الأوسط، موضحا أن هناك تحضيرات أيضا لعمل صالات جودو وكارتيه، وذلك بعد زيارة السفير الياباني.

وأضاف منصور، أنه هناك تحضيرات لعمل دور ثان للنادي النهري، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مركب للأعضاء أمام النادي النهري بعد إصلاحه. كما اكد منصور، أنه سيتم بناء جيم على مساحة 1200 متر تحت المبني الاجتماعي الجديد.

وأشار رئيس نادي الزمالك، إلى أنه سيتم البدء، هذا الأسبوع في فرع أكتوبر، لافتا إلى أنه سيتم تشيد أكبر ستاد في الشرق الأوسط ومستشفي.

وعلى جانب أخر أعلن رئيس نادي الزمالك، عن سعر محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، العائد من إعارة بفريق اتحاد جدة السعودي.

وأكد رئيس النادي، أنه لن يتخلي عن كهربا بأقل من 5 ملايين دولار على سبيل الإعارة، مضيفا أن الزمالك بحاجة لكهربا من أجل البطولتين العربية والإفريقية.

وأشار منصور، إلى أنه وافق على إعارة كهربا في الموسم الماضي، لرغبة محمد حلمي المدير الفني السابق في عدم تواجده بالفريق، مؤكدا أنه الآن لست بحاجة للأموال، بالتالي لن أتخلى عن اللاعب إلا بـ5 ملايين دولار.

وفي شأن اخر قال مرتضى منصور، إن النادي قام بتجديد جميع العضويات، مرحبا بالجميع في الانتخابات المقبلة.

وأكد رئيس الزمالك أن الانتخابات هي التي ستوضح، كل شخص حجمه الحقيقي، مضيفا أنه تم تحصيل 33 مليون جنيه اشتراكات في 10 أيام، مما يؤكد أن هناك نجاحا كبيرا رغم الوجود حتى الآن في موسم الاشتراكات وهو “معدوم”.

وأشار منصور، إلى أنه رغم ما عانييه، إلا أنه تم تحقيق مبالغ كبيرة، منوها إلى أن هذا جاء احتراما للنادي، مع إعادة الإنشاءات من جديد.