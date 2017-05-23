حقق الترجي التونسي تعادلا ثمينا مع مضيفه سانت جورج الإثيوبي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على إستاد أديس أبابا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

التعادل عزز صدارة الترجي لترتيب المجموعة، بعدما وصل رصيده إلى أربع نقاط، فيما جاء سانت جورج في المركز الثاني برصيد نقطتين.

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم ضمن البطولة ذاتها، تعادل الهلال السوداني مع فيروفياريو دا بيرا بطل موزمبيق بدون أهداف، ضمن منافسات المجموعة الأولى للمسابقة القارية.

التعادل رفع رصيد الهلال إلى نقطتين في المركز الثاني، بينما حصد بطل موزمبيق نقطته الأولى ، ليحتل المركز الرابع والأخير.