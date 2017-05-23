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تعرف على التفاصيل الكاملة لمرض إيمي سمير غانم
ايمي سمير غانم

تعرف على التفاصيل الكاملة لمرض إيمي سمير غانم

2017-05-23 18:07:21

تحدثت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم لأول مرة عن تفاصيل مرضها وكشفت حقيقة الشائعات التي انتشرت حولها.

إيمي سمير غانم قالت إنها ليست مصابة بمرض خطير، وأنها شعرت بالمرض بعد عودتها من حفل زفاف الفنان عمرو يوسف وكندة علوش.

إيمي أشارت إلى أنها كانت مصابة بارتفاع في درجة الحرارة، وارتفاع في إنزيمات الكبد، وضعفت مناعتها مما جعلها تشعر بالدوار، لافتة إلى أنها جلست في المنزل لمدة 3 شهور ورفضت الخروج.

إيمي قالت إنها لامت على والدتها عندما تحدثت عن مرضها في برنامج «تلاتة في واحد»، وخاصة أنها سببت في حالة من الجدل حولها، وكثرت الشائعات، وتسبب ذلك في غضبها.

الفنانة المصرية بررت سبب مرضها، في لقاء لها مع غادة عادل ببرنامج «تع اشرب شاي»، بأنها تعرضت للحسد بعد الزواج وبعد الكلام عن حملها.

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