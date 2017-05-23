تقدّم الأهلى على مضيفه القطن الكاميرونى بهدفين نظيفين أحرزهما أجايى ومؤمن زكريا بعد مرور 15 دقيقة من عُمر المباراة المٌقامة حاليا على استاد رومندى أدجيا فى الجولة الثانية لدور المجموعات الأفريقى.

بدأ القطن،المباراة بضغط هجومى على دفاعات النادى الأحمر الذى لجأ لاعبوه إلى تمرير الكرة أرضا بسبب سوء أرضية الملعب،وحصل الأهلى على أول ركلة ركنية فى الدقيقة 5 سددها على معلول لكنّها وصلت لدفاعات صاحب الأرض الذى ردّ بهجمة خطيرة عن طريق لاعب الوسط يامبلى لكنها وصلت ليد شريف اكرامى الذى تصدى أيضا لكرة طولية من الظهير الأيسر موسى سليمانى.

وفى الدقيقة 12 نجح النيجيرى جونيور أجايى فى إحراز هدف التقدم من تمريرة سحرية من اللاعب مؤمن زكريا،ولم تمر دقيقة حتى أحرز مؤمن زكريا هدف أخر للفريق الأحمر.

ويحتل المارد الأحمر المرتبة الثانية برصيد نقطة واحدة فى المجموعة الرابعة،بعد تعادله السلبى أمام زاناكوا الزامبى بالجولة الأولى، فيما يحتل القطن الترتيب الأخير بخسارته أمام الوداد المغربى بهدفين دون رد.