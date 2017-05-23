اختطف قراصنة صوماليون سفينة صيد إيرانية، اليوم الثلاثاء، لاستخدامها كقاعدة لمهاجمة سفن أكبر وأثمن، وفقا لما أعلنه عمدة إحدى البلدات الصومالية.

ونقلت شبكة “روسيا اليوم” عن علي شير عمدة بلدة هابو الواقعة شمالي منطقة بونتلاند شبه المستقلة إن مجموعة من القراصنة الصوماليين استولوا على سفينة صيد إيرانية، ويستخدمونها كسفينة أم من أجل اختطاف سفن أخرى”.