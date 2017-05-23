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عاطف عبدالحميد: يضع حجر أساس مشروع "أهالينا" غدا
الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية

عاطف عبدالحميد: يضع حجر أساس مشروع "أهالينا" غدا

2017-05-23 17:51:53
خاص: محيط

يقوم محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، ورئيس البنك الأهلي المصري، بوضع حجر أساس مشروع الإسكان الاجتماعي ” أهالينا ” والذي سيتم تخصيصه لنقل سكان العشوائيات بعزبة الصعايدة بمنطقة محور ترعة الطوارئ، بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، وذلك ظهر غد /الأربعاء/ بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة الحرفيين بحي السلام أول .

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