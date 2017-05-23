أعلنت هيئة موانئ بورسعيد ، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 5 سفن حاويات بينما غادره 6 سفن حاويات بعد الإنتهاء من عملية الشحن والتفريغ ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات .

وأوضحت الهيئة في “بيان” لها اليوم “الثلاثاء” ، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات ، وسفينتي بضائع عامة ، هما السفينة “F.M SPIRIDON” القادمة من أوكرانيا وتحمل جنسية توجو ،ويبلغ طولها 89 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لتفريغ 1039 رأس ماشية حية ، و السفينة “MUSA DZHALIL” القادمة من ميناء دمياط وجنسيتها روسية ويبلغ طولها 139 مترا والغاطس 7 أمتار وذلك لشحن 6400 طن صودا كاوية.

وأشار “البيان” إلى أن ميناء غرب غادره 3 سفن حاويات ، وسفينة بضائع واحدة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة ، ويتواجد على الأرصفة 5 سفن بضائع عامة .. لافتا إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المختصة بالميناء لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الارصفة .