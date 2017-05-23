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السيسي يكلف محافظ دمياط بالاستفادة من قطعة أرض "كورنيش للأهالي"
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يكلف محافظ دمياط بالاستفادة من قطعة أرض "كورنيش للأهالي"

2017-05-23 18:36:36
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كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ دمياط ببحث إحدى قطع الأراضي بجوار الكورنيش للاستفادة بها لصالح المواطنين وعمل كورنيش على غرار شواطئ الإسكندرية كمنطقة مفتوحة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي موقع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط.

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