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السيسي يستمع لشرح وزير الصناعة حول الإنجازات في المشروعات القومية
السيسي في دمياط

السيسي يستمع لشرح وزير الصناعة حول الإنجازات في المشروعات القومية

2017-05-23 17:24:00

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لشرح من وزيرالتجارة والصناعة المهندس طارق قابيل حول استراتيجية الوزارة في الصناعات المختلفة وكذلك أهم الإنجازات في المشروعات القومية الصناعية والتجارية.

وكشف قابيل عن أن الوزارة تستهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الصناعة بنسبة 10% لتوفير فرص العمل، مشيرا إلي أن استراتيجية وزارة الصناعة منبثقة من رؤية مصر 2030 حيث تكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو وتقليل عجز ميزان التجاري وزيادة الصادرات.

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