نفى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ورئيس بعثة فريق الكرة في تونس، ما تردد خلال الساعات الماضية عن وجود حالة من القلق والذعر لدى أفراد البعثة، بسبب بعض الأحداث التي تشهدها بعض المدن في تونس.

ويلعب الزمالك مع فريق أهلي طرابلس الليبي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة صفاقس التونسية، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد مرتضى - في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك - “مدينة صفاقس هادئة تماما، وهناك تأمينات كبيرة للبعثة منذ الوصول، والأمور مستقرة للغاية في مدينة صفاقس، وما تردد عن حالة ذعر بين اللاعبين أو أفراد البعثة غير صحيح”.

وأشار رئيس بعثة نادي الزمالك، إلى أن اللاعبين في حالة تركيز كبير في المباراة، نافيا ما تردد عن وجود ذعر وقلق لدى أفراد البعثة.