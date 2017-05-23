 Moheet on google
الثلاثاء 23 مايو 2017 05:13 مساءً
روابط سريعة
«مميش» أمام النواب: هناك فرص واعدة للاستثمار بمحور قناة السويس
الفريق مهاب مميش‎

«مميش» أمام النواب: هناك فرص واعدة للاستثمار بمحور قناة السويس

2017-05-23 16:57:52
محيط: أ. ش. أ

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن هناك فرصا وأفاقا عالية ومطمئنة للاستثمار بمحور القناة، مشيراً فى نفس الوقت إلى ما تحقق من طفرة وزيادة غير مسبوقة في إيرادات القناة.

وقال مميش - أمام اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة موازنة هيئة قناة السويس والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والهيئة العامة للنقل النهري والهيئة العامة لتخطيط المشروعات للعام المالي 2017/2018 -إان كل ما تحقق هو نتيجة لما بذل من جهد خلال الفترة الزمنية الوجيزة الماضية لإنجاز المشروع وتعظيم مردوده الاقتصادي.

‎ وأضاف أن مبلغ الـ64 مليار جنيه الخاصة بشهادات استثمار تنمية قناة السويس في أمان تام، وأن هذا المبلغ تم إيداعه كاملا في وزارة المالية تحسبا لأية ظروف.
‎ وأشار إلى أن الأرباح يتم صرفها بانتظام كل ثلاثة أشهر، مؤكدا الحرص الكامل على أموال الشعب المصري، التي هي في أيد أمينة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3