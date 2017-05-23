«مميش» أمام النواب: هناك فرص واعدة للاستثمار بمحور قناة السويس2017-05-23 16:57:52
أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن هناك فرصا وأفاقا عالية ومطمئنة للاستثمار بمحور القناة، مشيراً فى نفس الوقت إلى ما تحقق من طفرة وزيادة غير مسبوقة في إيرادات القناة.
وقال مميش - أمام اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة موازنة هيئة قناة السويس والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والهيئة العامة للنقل النهري والهيئة العامة لتخطيط المشروعات للعام المالي 2017/2018 -إان كل ما تحقق هو نتيجة لما بذل من جهد خلال الفترة الزمنية الوجيزة الماضية لإنجاز المشروع وتعظيم مردوده الاقتصادي.
وأضاف أن مبلغ الـ64 مليار جنيه الخاصة بشهادات استثمار تنمية قناة السويس في أمان تام، وأن هذا المبلغ تم إيداعه كاملا في وزارة المالية تحسبا لأية ظروف.
وأشار إلى أن الأرباح يتم صرفها بانتظام كل ثلاثة أشهر، مؤكدا الحرص الكامل على أموال الشعب المصري، التي هي في أيد أمينة.
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