القاهرة .. تنظر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين غدا، الاستئناف المقدم من المحامي أشرف فرحات على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص في الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس المعزول محمد مرسي- للحكم.

القاهرة .. تستأنف محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل أبو المال، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بمنطقة زينهم، نظر محاكمة 13 شخصًا بتهمة قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، وسرقة سيارته منتصف شهر فبراير 2013 لتنفيذ طلبات الدفاع.

الإسماعيلة .. تستأنف محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، غدا، الحكم في طعن النقيب محمد محمود، على الحكم الصادر بسجنه 8 سنوات في اتهامه بقتل طبيب بيطري بالإسماعيلية.

القاهرة .. تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها، غدا، مشـروع الموازنـة العامـة للدولـة وخطـة التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة للسـنة الماليـة 2017/2018، بشأن قطاع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

القاهرة .. يلتقي وزير الطاقة والموارد المائية الصومالي والوفد المرافق له غدا ممثلي المجلس العربي للمياه، ولقاءات مع وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة وزيارة عدد من مواقع العمل ومراكز التحكم التابعة للوزارة.

القاهرة .. ينظم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، مؤتمرا بعنوان «دور المرأة في دعم القوى الناعمة لمصر»، بالتعاون مع المجلس المصري للشئون الخارجية، غدا، يتضمن مناقشة موضوعات مصادر قوة المرأة، والتعريف بمفهوم القوة الناعمة ودور المرأة في دعمها.

القاهرة .. يلتقي الفريق عبد العزيز سيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، غدا، المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات والهيئة العربية للتصنيع بشأن تطوير البنية الأساسية والاتصالات والبنية المعلوماتية لجميع مقرات النيابة العامة علي مستوي الجمهورية.

القاهرة .. يضع محافظ القاهرة وقائد المنطقة المركزية العسكرية ورئيس البنك الأهلي المصري غدا حجر أساس مشروع الإسكان الاجتماعي “أهالينا” والذي سيتم تخصيصه لنقل سكان العشوائيات بعزبة الصعايدة بمنطقة محور ترعة الطوارئ بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة الحرفيين بحي السلام أول.

القاهرة .. ينظم المعهد القومي للقياس والمعايرة غدا احتفالية خاصة باليوم العالمي للمترولوجيا تحت عنوان “القياسات من أجل الانتقالات”، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

القاهرة.. تعقد اللجنة المصرية للتضامن غدا ندوة حول “لقاء القمة العربية الإسلامية الأمريكية ” بمقر اللجنة بشارع النيل بالعجوزة الساعة 6 مساء غد.

روما .. يستقبل البابا فرانسيس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقصر الرسولي صباح غد.

القاهرة .. ينظم مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ندوة نصف سنوية تحت عنوان “الإعلام والسياسة”، بحضور عدد من الباحثين والمثقفين والإعلاميين، في تمام الساعة الخامسة مساء غد، وذلك بالقاعة الشرقية بمقر الجامعة الأمريكية بالتحرير.

القاهرة .. يطرح مشروع “شارك” بمؤتمره الأول بفندق “سفير” الساعة 12 ظهر غد العديد من المبادرات والتي تدور حول حل أزمة التأمينات الاجتماعية للعاملات والمشكلات الصحية وأزمة جمع القمامة، ويعد المؤتمر الانطلاقة الأولى لتفعيل هذه المبادرات التي عمل عليها المشروع خلال العام الماضي تحت رعاية الأمم المتحدة.

القاهرة .. تعقد حملة راقب مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة السابعة غدا بنادي الشرطة بمدينه نصر، لاستعراض أبرز النتائج الخاصة بتقاريرها، التي تم إصدارها عبر العام الماضي بالكامل بالإضافة إلى توضيح ماهية آليات العمل التي تقوم بها الحملة ونتائج استطلاعات الرأي التي تقوم بها.

القاهرة .. تنظم لجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة، حلقة نقاشية وعروض “لمحات من ثلاث دورات” و”الصورة بين الحقيقة والخيال، الهولندي الطائر”، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء غد، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

القاهرة .. تحتضن مكتبة مصر الجديدة غدا أكبر تجمع أفريقي في احتفالية يمتزج فيها جميع أشكال الفنون الأفريقية في عروض تراثية أصيلة تعكس ثقافات الدول الأفريقية احتفالا بيوم أفريقيا، الذي يوافق يوم 25 مايو، وذلك بالتعاون مع حركة “مصر السمرا” وبمشاركة الجاليات الأفريقية بمصر الساعة 6 مساء غد.

القاهرة .. يستضيف أوركسترا صوت مصر - الذي تأسس منذ ثلاث سنوات - بقيادة المايسترو أحمد عاطف، عازفة الفلوت العالمية الدكتورة ايناس عبدالدايم في حفل بعنوان (أبيض وأسود)، يقام الثامنة مساء غد على المسرح الكبير من إخراج حازم طايل ويصاحبها مشاهد من الأفلام على شاشات في الخلفية وعلي جنبات المسرح.

القاهرة .. يواجه فريق طنطا في تمام الساعة الرابعة إلا ربع غدا فريق المقاولون العرب في إطار الأسبوع الثلاثون من الدوري الممتاز.

القاهرة .. يواجه فريق طلائع الجيش في تمام الساعة السادسة غدا فريق النصر للتعدين في إطار الأسبوع الثلاثون من الدوري الممتاز.

القاهرة .. يواجه فريق الإنتاج الحربي في تمام الساعة الثامنة غدا فريق الشرقية في إطار الأسبوع الثلاثون من الدوري الممتاز.

المنصورة .. يقوم الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية بزيارة لعدد من قرى مركز المنصورة في الحادية عشر والنصف من صباح غد، ليضع حجر أساس مدرسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرسمية المتميزة للغات ويتبع ذلك التوجه إلى قرية بلجاي حيث يقوم بوضع حجر أساس مدرسة فهمي عبدالمجيد التجريبية وكذلك وضع حجر أساس الصالة الرياضية بجمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية ثم يختتم زيارته بافتتاح المبنى الجديد لمدرسة بلجاي الابتدائية (1).

المنصورة .. ينظم الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمنطقة شرق الدلتا احتفالية في الحادية عشر من صباح غد بمناسبة يوم البيئة العالمي تحت عنوان (تفاعل الإنسان مع الطبيعة) وذلك بقاعة المؤتمرات بنادي نقابة العلميين بمدينة طلخا بالدقهلية.

المنصورة .. ينظم قسم الأمراض الصدرية بمستشفى المنصورة الجامعي ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة للتدخين وذلك في العاشرة والنصف من صباح غد بقاعة الدراسات العليا بالقسم بحضور عدد كبير من الأطباء والعاملين بالمستشفيات الجامعية.