توقع تقرير لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن يصل عدد سكان الأردن في منتصف العام 2030 إلى 9ر12 مليون نسمة وفق سيناريو يقيس مؤشرات الزيادة في عدد السكان بالاعتماد على تعداد العام 2015.

وأشار التقرير، الذي أوردته وكالة الأنباء الردنية الرسمية “بترا” اليوم الثلاثاء، إلى عدد من المؤشرات والنتائج التي تمثلت بزيادة عدد سكان المملكة خلال الفترة الزمنية 2015-2050 وفقاً للسيناريو المرتفع– الأساسي (استمرار الأوضاع الحالية)، الذي يتوقع ارتفاع عدد السكان من حوالي4ر9 مليون نسمة في منتصف عام 2015 ومواصلة الارتفاع ليصل حوالي 9ر12 مليون نسمة في منتصف عام 2030 بزيادة مقدارها 5ر3 مليون نسمة، وإلى حوالي 19 مليون نسمة في منتصف عام 2050.

وأضاف التقرير أن هذا السيناريو يؤكد تضاعف أعداد السكان الأردنيين من 5ر6 مليون شخص في منتصف عام 2015 إلى 1ر13 مليون في عام 2050.