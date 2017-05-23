جنايات الزقازيق: المؤبد والمشدد 15 عاما على 46 من جماعة الاخوان

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق ، برئاسة المستشار نسيم بيومي وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم وأمانة احمد رزق نباتة اليوم / الثلاثاء/ بمعاقبة 46 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المؤبد والمشدد 15 عاما لقيامهم بالتجمهر وقطع الطرق وإثارة الشغب والتحريض وتنظيم مسيرات معادية ضد مؤسسات الدولة .

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تمكنت من ضبط 46 من أعضاء الجماعة الإرهابية بمدينتي أبو حماد وأبوكبير وبحيازتهم مطبوعات تحريضية ضد مؤسسات الدولة وقيامهم بقطع الطرق وتعطيل الحركة المرورية وإثارة الشغب وترويع المواطنين ، ورفع شعارات رابعة وصور المعزول ، فتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة والتي قدمتهم لدائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق ، والتى قضت بمعاقبة 30 إخوانيا بمدينة ابو حماد بالسجن المؤبد و16 أخرين بمدينة أبو كبير بالسجن المشدد 15 عاما .

وكانت دائرة الإرهاب قد عقدت جلستها بمجمع محاكم بلبيس وسط تواجد آمني مكثف بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن لدواعي أمنية.