قالت صحيفة تليجراف وفاة الممثل البريطاني روجر مور البطل السابق لأفلام جيمس بوند، وقالت أسرة النجم البريطانى روجر مور على حسابه الرسمى على تويتر، إنه توفى اليوم الثلاثاء عن 89 عاما.

وأضافت أن مور، الذى نال شهرة عالمية لأدائه دور العميل السرى جيمس بوند، توفى فى سويسرا متأثرا بالسرطان.

وقالت أسرة النجم البريطانى روجر مور على حسابه الرسمى على تويتر أنه توفى اليوم الثلاثاء عن 89 عاما، وأضافت أن مور، الذى نال شهرة عالمية لأدائه دور العميل السرى جيمس بوند، توفى فى سويسرا متأثرا بالسرطان.

وأدى مور دور بوند لمدة 12 عاما مما أكسبه مالا وشهرة فى أنحاء العالم.