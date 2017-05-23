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رئيس جامعة القاهرة يتحدى «شاومينج»
الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة يتحدى «شاومينج»

2017-05-23 16:37:35

 

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أنه يتحدى حملة “شاومينج” من الاقتراب من جامعة القاهرة، موضحًا أن الحملة أعلنت على صفحتها على موقع “فيس بوك”، اقتحام جامعة القاهرة.

وقال “نصار”، خلال كلمته بافتتاح مبنى الخدمات الطلابية الجديد بالحرم الجامعي اليوم، الثلاثاء، إن نظام الامتحانات بجامعة القاهرة صارم، لافتًا إلى أن نوعية الامتحانات 90% منها قائمة على الاستيعاب والفهم والنظم الإدارية.

وأضاف أن حالات الغش بالجامعة انخفضت إلى 680 في كلية حقوق العام الماضي بعد أن كانت تبلغ 4 آلاف حالة قبل ذلك، مؤكدًا أنه في نهاية العام سوف تعلن الجامعة عن حصر أعداد محاضر الغش في تقرير وستتم دراسته للحد من تلك الظاهرة.

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