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سيد عبد الحفيظ: 30 مشجعا يساندون الأهلي أمام القطن الكاميروني
سيد عبدالحفيظ - سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ: 30 مشجعا يساندون الأهلي أمام القطن الكاميروني

2017-05-23 16:35:12
أ ش أ

قال سيد عبد الحفظ مدير الكرة في الفريق الأول بالنادي الأهلي، إنه تسلم صباح اليوم الثلاثاء، 30 تذكرة من مسئولي فريق القطن الكاميروني، لحضور جماهير الأهلي مباراة اليوم.

ويحل الأهلي ضيفا على القطن الكاميروني في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ -في تصريح- أن هناك مجموعة من جماهير الأهلي وصلت إلى مدينة جاروا أمس الإثنين، قادمة من ياوندي العاصمة الكاميرونية، وسوف تحضر اليوم إلى فندق إقامة الأهلي للحصول على تذاكر اللقاء، من أجل تشجيع المارد الأحمر في استاد “رومندي أدجيا” الذي سيستضيف المباراة.

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