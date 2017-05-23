ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المنتظر أن يبدأ يوم السبت القادم بارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة ليسود طقس مائل الحرارة على كافة الأنحاء ليعاود الانخفاض يوم الأحد القادم على السواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة -في بيان، اليوم الثلاثاء؛ حول حالة الطقس المتوقعة في أول أيام شهر رمضان المبارك- أنه من المتوقع أن يسود

طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الغربية وشمال الصعيد، ثم يمتد الانخفاض حتى شمال الصعيد يوم الاثنين ليسود طقس معتدل نهارا لطيف ليلا وان ظل شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة فهي كالأتي: يوم السبت تكون درجة الحرارة على السواحل الشمالية من 31 إلى 33 درجة مئوية، وفي الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد من 35 إلى 36 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد من 36 إلى 38 درجة مئوية.

أما يوم الأحد فمن المتوقع أن تكون في السواحل الشمالية من 26 إلى 28 درجة مئوية، والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد من 35 إلى 36 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد من 39 إلى 41 درجة مئوية.

وأما في يوم الاثنين فمن المتوقع أن تكون في السواحل الشمالية من 25 إلى 27 درجة مئوية، والوجه البحري والقاهرة و شمال الصعيد من 32 إلى 33 درجة مئوية، أما محافظات جنوب الصعيد من 41 إلى 43 درجة مئوية.