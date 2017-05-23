تعرف على أسعار المخللات في رمضان بعد الارتفاع2017-05-23 16:33:58
ارتفعت أسعار المخللات هذا العام بنسبة 50% ، حسبما أوضح اصحاب المعامل بمنطقة السيدة زينب، حيث أرتفع سعر المخلل البلدي إلى 8 جنيهات بدلا من 4 جنيهات.
ورصدت “محيط” ، متوسط أسعار المخلل لرمضان هذا العام 2017 ، حيث يعد المخلل من الأطباق الرئيسية على المائدة المصرية فى شهر رمضان التي لا يمكن الاستغناء عنها كفاتح للشهية ، ويوجد نوعين من طرق بيع المخلل نوع يبيع بالكيس والذي يبدأ من 5 جنيهات حتى 15 جنيه، والنوع الأخر يبيع بالكيلو.
وفيما يلى متوسط الاسعار :
كيلو الزيتون المخلل يتراوح ما بين 11 إلى 15 جنيه
كيلو الليمون 15 جنيه
كيلو الخيار المخلل 12 جنيه
الزيتون الأسود 34 جنيه
البصل المخلل 10 جنيهات
زيتون مخلي مخلل 25 جنيه
برطمان الليمون 4كيلو بسعر 45 جنيها
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