محافظة الجيزة: استرداد 4925 فدان أملاك دولة بالواحات البحرية2017-05-23 16:31:28
تواصل محافظة الجيزة وبالتعاون مع الجهات الأمنية تنفيذ حملاتها لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة والمستولى عليها.
وصرح اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، بأن الحملات مستمرة على نطاق المحافظة بغرض استرداد كافة المساحات من أراضي أملاك الدولة المستولى عليها، مشيرا إلى أنه لا استثناءات في تنفيذ قرارات الإزالة، وسيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حسم.
وأكد الدالي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بمركز ومدينة الواحات البحرية التي تبعد عن الجيزة بنحو 400 كم حيث نجحت الحملة في استرداد نحو 4925 فدانا ضمن المساحات الصادر لها قرار جمهوري بتخصيصها للاستثمار وذلك بإجمالي 23 قرار إزالة.
وأضاف الدالي أنه تم استرداد مساحة 120 ألف متر أراضي أملاك دولة وذلك بإجمالي 3 قرارات إزالة.
وفي مدينة منشأه القناطر، تم تنفيذ 10 قرارات إزالة على مساحة 1.5 فدان أملاك هيئة السكة الحديد بقرى الجلاتمه وبهرمس ونكلا وأبو غالب وتمثلت التعديات في أكشاك وأسوار ومبان.
وفي العياط، تم تنفيذ 15 قرار إزالة على مساحة 19 ألفا و700م2 أملاك دولة.
كما قام حي الوراق بتنفيذ تعديات بكفر الحما وبجوار مستشفى الوراق المركزي عبارة عن تعديات على الشارع وخط التنظيم ببناء أسوار وجراجات للسيارات.
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