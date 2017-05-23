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السيسي يطمئن الشعب بقرب انتهاء مشر عات الاسكان الاجتماعي
السيسي في دمياط

السيسي يطمئن الشعب بقرب انتهاء مشر عات الاسكان الاجتماعي

2017-05-23 16:23:58

  
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه أراد أن يطلع الشعب المصري ويطمئنه على حقيقة مواعيد الانتهاء وتسليم المشروعات الخاصة بالإسكان الاجتماعي. 

وتساءل الرئيس السيسي - خلال مداخلته مع اللواء أركان حرب عصام الخولي مدير إدارة المشروعات الكبرى - عن موعد الانتهاء من مشروع “إسكان البيت الريفي - البدوي” فأجب الخولي بأنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع نهاية العام الجاري. 

كما تساءل الرئيس السيسي عن موعد افتتاح محطة الصرف الصحي بمنطقة البيت الريفي والبدوي بالضبعة، فأجابه اللواء الخولي أنه سيتم تسليمها في الأول من شهر سبتمبر المقبل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع منطقة الشهبة والخيالة خلال 18 شهرا.

وتساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي عن منطقة حي “الاسمرات 3”، فأجاب اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنه سيتم الانتهاء منها في شهر أكتوبر المقبل.

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