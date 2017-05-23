قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة مقر السفارة البريطانية بباريس اليوم الثلاثاء لتسجيل كلمة في سجل التعازي الذي تم فتحه عقب الهجوم الإرهابي الذي ضرب مساء أمس الاثنين مدينة مانشستر البريطانية وخلف نحو 22 قتيلا و60 جريحا.

وقد توجه ماكرون إلى سفارة بريطانيا - التي تقع بالقرب من قصر الإليزيه - سيرًا على الأقدام وبرفقته رئيس الوزراء ادوار فيليب ووزير أوروبا والخارجية جون ايف لودريان و الوزيرة المعنية بشئون اوروبا ماريل دو سارنيز.

وفِي كلمته، بمقر السفارة البريطانية، أعرب ماكرون عن رغبته في دعم التعاون الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب، مشددا على انهم عازمون مع كل شركائهم الأوروبيين على محاربة الإرهاب في كل مكان بالقارة الأوروبية.

وقال ماكرون إنه سيتم عقد صباح غد الأربعاء اجتماع لمجلس الدفاع وذلك قبل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء؛ وهو الاجتماع الثاني منذ توليه رئاسة البلاد حيث من المقرر بحث تشكيل قوة تدخل ضد داعش والتنسيق بين اجهزة الاستخبارات.

وكان الرئيس الفرنسي قد تحدث هاتفيا في وقت سابق مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وأكد لها انه تم حشد كل وسائل التعاون لمساعدة بريطانيا في الحرب ضد الارهاب.