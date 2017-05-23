الرئيس الفرنسي يزور السفارة البريطانية بباريس ويسجل كلمة في سجل التعازي2017-05-23 16:22:12
قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة مقر السفارة البريطانية بباريس اليوم الثلاثاء لتسجيل كلمة في سجل التعازي الذي تم فتحه عقب الهجوم الإرهابي الذي ضرب مساء أمس الاثنين مدينة مانشستر البريطانية وخلف نحو 22 قتيلا و60 جريحا.
وقد توجه ماكرون إلى سفارة بريطانيا - التي تقع بالقرب من قصر الإليزيه - سيرًا على الأقدام وبرفقته رئيس الوزراء ادوار فيليب ووزير أوروبا والخارجية جون ايف لودريان و الوزيرة المعنية بشئون اوروبا ماريل دو سارنيز.
وفِي كلمته، بمقر السفارة البريطانية، أعرب ماكرون عن رغبته في دعم التعاون الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب، مشددا على انهم عازمون مع كل شركائهم الأوروبيين على محاربة الإرهاب في كل مكان بالقارة الأوروبية.
وقال ماكرون إنه سيتم عقد صباح غد الأربعاء اجتماع لمجلس الدفاع وذلك قبل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء؛ وهو الاجتماع الثاني منذ توليه رئاسة البلاد حيث من المقرر بحث تشكيل قوة تدخل ضد داعش والتنسيق بين اجهزة الاستخبارات.
وكان الرئيس الفرنسي قد تحدث هاتفيا في وقت سابق مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وأكد لها انه تم حشد كل وسائل التعاون لمساعدة بريطانيا في الحرب ضد الارهاب.
-
الأرصاد : طقس لطيف على معظم أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 29 - محيطTue, 23 May 2017 07:14:24 GMT
-
الرقابة الإدارية: الموافقة على 39 مشروعاً رئاسياً
كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، محمد عرفان، عن تقارير لهيئة، بشأن المشروعات القومية المقرر افتتاحها في محافظة دمياط. وأوضح عرفان، في كلمته خلال حفل افتتاح ...Tue, 23 May 2017 08:55:31 GMT
-
السيسي يأمر.. الحصول على رخصة «التدريب الطبي» قبل 2020
سأل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدكتور أسامة الشاذلي، مدير أحد المعاهد الطبية، التي تم افتتاحها اليوم الثلاثاء، عن الوقت الذي سوف تحصل فيها مصر على الرخصة ...Tue, 23 May 2017 10:22:04 GMT
-
مصادر: «عز» يعرض 500 مليون جنيه للتصالح مع الدولة
حددت لجنة استرداد الأموال والموجودات المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتفاوض مع محامي رجل الأعمال، أحمد عز، ...Tue, 23 May 2017 07:57:27 GMT
-
إغلاق محطة للحافلات بفيكتوريا البريطانية بعد العثورعلي طرد مشبوه
أغلقت الشرطة البريطانية شوارع رئيسية في محيط محطة فيكتوريا للحافلات وذلك للتحقق من طرد مشبوه في المحطة . وذكرت قناة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء، ان قوات الشرطة ...Tue, 23 May 2017 07:28:16 GMT
-
ترامب: الملك سلمان حكيم وقمة الرياض تاريخية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يتمتع بحكمة كبيرة، مؤكدًا خلال لقاء جمعه مع الرئيس الفلسطيني ...Tue, 23 May 2017 11:41:23 GMT
-
سامح حسين ومي كساب ينتهيان من تسجيل "مشمش دوت كوم"
انتهى الفنان سامح حسين والفنانة مي كساب من تسجيل المسلسل الإذاعي “مشمش دوت كوم”، ويدور العمل في قالب كوميدي خفيف ويجري عمليات مونتاجه سريعا للعرض خلال رمضان ...Mon, 22 May 2017 10:18:50 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
أحمد عز يريد التصالح مع الدولة بـ«أي ثمن»
انتهت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي ...Sun, 21 May 2017 11:35:46 GMT