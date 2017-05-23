 Moheet on google
الثلاثاء 23 مايو 2017 05:18 مساءً
روابط سريعة
الرئيس الفرنسي يزور السفارة البريطانية بباريس ويسجل كلمة في سجل التعازي
ماكرون يلتقى وفد اللجنة الأولمبية الدولية فى باريس

الرئيس الفرنسي يزور السفارة البريطانية بباريس ويسجل كلمة في سجل التعازي

2017-05-23 16:22:12
وكالات

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة مقر السفارة البريطانية بباريس اليوم الثلاثاء لتسجيل كلمة في سجل التعازي الذي تم فتحه عقب الهجوم الإرهابي الذي ضرب مساء أمس الاثنين مدينة مانشستر البريطانية وخلف نحو 22 قتيلا و60 جريحا.
وقد توجه ماكرون إلى سفارة بريطانيا - التي تقع بالقرب من قصر الإليزيه - سيرًا على الأقدام وبرفقته رئيس الوزراء ادوار فيليب ووزير أوروبا والخارجية جون ايف لودريان و الوزيرة المعنية بشئون اوروبا ماريل دو سارنيز.
وفِي كلمته، بمقر السفارة البريطانية، أعرب ماكرون عن رغبته في دعم التعاون الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب، مشددا على انهم عازمون مع كل شركائهم الأوروبيين على محاربة الإرهاب في كل مكان بالقارة الأوروبية.
وقال ماكرون إنه سيتم عقد صباح غد الأربعاء اجتماع لمجلس الدفاع وذلك قبل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء؛ وهو الاجتماع الثاني منذ توليه رئاسة البلاد حيث من المقرر بحث تشكيل قوة تدخل ضد داعش والتنسيق بين اجهزة الاستخبارات.
وكان الرئيس الفرنسي قد تحدث هاتفيا في وقت سابق مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وأكد لها انه تم حشد كل وسائل التعاون لمساعدة بريطانيا في الحرب ضد الارهاب.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3