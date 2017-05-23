شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة العديد من الحملات التموينية، وذلك بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، وفي إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار، وضبط الأسعار، والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق،

وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، وذلك استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وتمكنت شرطة التموين، خلال 24 ساعة، من ضبط 19 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات 252 أسطوانة، و6 قضايا مواد بترولية بمضبوطات نحو مليون لتر بنزين وسولار، و81 قضية دقيق مدعم وأقماح ومخالفات مخابز، و13 قضية في مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و79 قضية في مجال الغش التجاري.

كما نجحت شرطة التموين في 30 قضية في مجال اللحوم والطيور والأسماك، وضبط 511 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، وضبط 32 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و3 قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.